Val d'Azun "écobué"

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/500 sec

Ouverture f/8.0

Focale 9.12 mm

ISO 125

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 6.0 Windows

La journée s'annonçait exceptionnelle mais c'était sans compter la folie de ces traditions qui consistent à mettre le feu à toutes les pentes herbeuses des cimes les plus altières. Cette esprit de conquête est une pulsion de maîtrise qui consiste à purifier la nature, à la nettoyer de sa sauvagerie originelle en polluant des vallées entières. C'est dire si la montagne et sa puissance tellurique inquiètent l'homme épris de domesticité. "Devenir comme maître et possesseur de la nature" écrivait Descartes. Ce programme délirant s'incarne dans ces pratiques d'écobuage qui rendent l'atmosphère irrespirable.

Les nappes présentes sur cette image ne sont rien au regard de ce qui s'est passé du côté du col du Soulor dont le nuage de particules fines était si épais et massif qu'on ne voyait plus aucun sommet à l'ouest. Une tragédie pour les vivants ! Une monstruosité pour les poètes et les amoureux des Pyrénées !