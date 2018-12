D'eau et de feu

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D610

Exposition 1/8 sec

Ouverture f/9

Focale 50 mm

ISO 100

Objectif 50.0 mm f/1.8

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 7.3.1 (Macintosh)

Les journées lumineuses s'enchainent depuis 4j dans le secteur, en plein mois de Décembre c'est salvateur et plutôt notable ! Cette année 2018 est décidément très ensoleillée dans le secteur avec 1850h de soleil (contre 1600h de norme).

Pour finir en beauté cette journée, ce fut un très sympathique embrasement ce soir du haut des falaises de notre Dame de la Falaise, en contre-bas la très charmante station balnéaire de Mers-les-Bains, plus au lointain encore les falaises du Tréport et son phare.



Le froid était mordant, pas plus de 3°C au moment de la photo, fort heureusement sans vent rendant la mer aussi lisse qu'un lac, reflétant les teintes rosées du crépuscule.