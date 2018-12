Appareil Panasonic

Parti pour un lever de soleil, je me retrouve finalement dans les stratus, poussé par un petit vent d'ouest. Point de couleur chaude donc, mais un superbe paysage tout blanc de givre dans le secteur du Haut Barr. C'est d'ailleurs autour du château qu'il y a le plus de givre. L'épaisseur y atteint 2 à 3 cm, mais cela est très localisé puisque 100 m plus loin l'épaisseur est plus faible.