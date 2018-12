Quelques irréductibles plaques de givre,vastes poches de brouillard,grisaille froide humide!

Appareil Apple

iPhone 5s

Exposition 1/227 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 32

Objectif iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 10.1.1

GPS 49.23°N, 2.45°E

Altitude GPS 38m

Residues de givre encore ce matin car malgrés l' absence d'un réel rayonnement nocturne pour cause (mais bien prévue) de grisaille et de poches de brume voir de brouillard (Comme ici sur la photographie) étendue,la temperature s'est maintenue entre 0 degrés et -1 degrés d'hier soir à ce matin,en ne le dépassant pas.A noter qu'il y a eu une espèce de bruine neigeuse tôt ce matin pendant quelques minutes (un phénomène de précipitations vraiment insignifiant et probablement liée au brouillard).Hier :Assez froid,temperature maximale de 2 degrés au meilleur de la journée,sous une nébulosité se densifiant au fil des heures avec peu d'éclaircies (voile nuageux fort épais,voir stratus).

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)