Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Le plafond remonte et le dégel s'installe en plaine mais la température reste négative au dessus de 300-350 m et le givre persiste avec une limite d'apparition particulièrement nette. Les arbres sont bien plus blancs sur les versants est et ce panorama depuis le château du Haut-Barr a rarement été aussi beau.