Un peu de vent du nord et le tour est joué ! l'humidité apportée via le sillon alpin s'évapore en passant les seuils que sont les cols Bayard , Manse et Moissière tous les 3 dans cette barre nuageuse .

en aval ne reste que la brume sèche vestige des noyaux des gouttelettes donnant une atmosphère orangée dans la vallée