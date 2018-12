neige froide et arbres légèrement givrés dans la nuit , cocktail à partager sans modération ! par contre en dehors de la carte postale la grosse inversion d'hier subsiste: 9h30 il faisait -8.9° à 1250m dans ce fond de vallée alors que 350m plus haut il faisait 13° de plus !

la neige qui ne connait pas l'alternance reste glissante à souhait pour les fondeurs