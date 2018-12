Soum de Counée - Vue bordure pyrénéenne

Appareil Panasonic

La brume s'est dissipée avec peine.

Des coteaux, on passe sans nuance au massif vertical des Pyrénées comme c'est particulièrement net sur cette image saisie sur le Soum de Counée, premier sommet faisant face à la plaine immense de France, du Béarn au Gers jusqu'aux confins de la Haute-Garonne.

A droite le pic du Moulle de Jaut (2050 m) et au fond, le pic du Midi de Bigorre plus à l'est (2877 m).