2018 se termine en plénitude anticyclonique

Dim. originale 3968*2976px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 37/31651 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1 8.0.0.394(C432)

GPS 43.24°N, 5.44°E

Altitude GPS 0m

Pour bien profiter des dernières heures de l'année, quoi de mieux que de s'offrir le dernier lever de soleil de 2018 au c½ur du Parc National des Calanques ?

Le temps remarquablement anticyclonique depuis une semaine s'accompagne d'un temps bien ensoleillé en Provence, avec ce matin quelques cirrus sur l'Est de la région, et si le Mistral souffle en vallée du Rhône depuis hier, il n'en est rien sur l'Est des Bouches-du-Rhône et le Var. La Méditerranée est donc très calme, tout juste ridée par les habituelles brises thermiques qui longent le littoral, et ce dernier jour de l'année s'annonce encore radieux.



Quelques traces de gelée blanche étaient visibles au lever du jour sur les pelouses en bas des vallons de Luminy, mais la température était comprise entre 3 et 5 degrés à 2m du sol, avec jusqu'à 97% d'Hr. Bien plus doux sur les crêtes avec déjà 11 °C et 37% d'Hr au dessus de la mer à 250m d'altitude, de bien fortes inversions matinales donc en seulement 200m de dénivelé !



Photo prise depuis le belvédère de Sugiton en direction de l'ESE. À gauche de la photo, la Grande Candelle du Mont Puget domine le paysage, le Bec de l'Aigle de la Ciotat et en fond le massif varois de Sicié sont également visibles. Bon bout d'an et à l'an qué ven !