gloire de la saint Sylvestre

Journée magnifique sur les Alpes du sud .la couche de nuage présente sur le Champsaur n'est pas trop épaisse et me laisse contempler une dernière gloire et spectre de Brocken depuis mon petit promontoire habituel qu'est le Puy de Manse. Paysage grandiose de fin de journée où les couleurs sont réchauffée par l'éloignement du soleil dans les basses couches ...

Sans être cocardier :une merveille pour terminer l'année .

la journée solaire se terminera par un agréable "Alpenglühen", un beau pilier solaire et -entre chien et loup- quelques pâles rayons anticrépusculaires .

Belle fin d'année à toutes et tous .