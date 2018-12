Mer de Stratus

Appareil samsung

SM-G920F

Exposition 1/950 sec

Ouverture f/1.9

Focale 4.3 mm

ISO 40

Objectif Samsung Galaxy S6 Rear Camera

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Express (Android)

Le brouillard se reforme vite en cette fin d'apm. Le soleil n'aura pas brillé longtemps. 0° ce matin. 4° cet apm, pas bien chaud.

En fond de vallée, il y avait moins de brouillard mais belle gelée ce matin avec -3° enregistrés à Mendive et Urepel.

Ici, à 400m d'Alt. Seulement, on passe déjà au-dessus de la couche d'inversion.

Le soleil rasant éclaire le haut de cette couche d'inversion.

Bon réveillon et bonne année 2019!