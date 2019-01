Un dernier crépuscule au dessus des nuages

Appareil Canon

Canon EOS 7D Mark II

Exposition 180 sec

Ouverture f/8

Focale 149 mm

ISO 200

Objectif 70-300mm

Programme Pose B (Bulb)

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 6.12 (Macintosh)

Tartine de nuages bas et de brouillards depuis plusieurs jours sur le Sud-Ouest. Il ne fallait pas grimper bien haut (environ 500m d'altitude) pour retrouver le soleil, et pouvoir admirer ce spectacle au dessus de la vallée de l'Aude en ce dernier crépuscule de l'année 2018.

Visibilité parfaite de la chaîne Pyrénéenne depuis la montagne Noire en cette période anticyclonique, avec quelques lenticulaires présents comme cerise sur le gateau sur les plus hauts sommets.