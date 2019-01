Appareil SONY

DSC-W130

Exposition 1/400 sec

Ouverture f/2.8

Focale 5.35 mm

ISO 125

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Stratus bas, qui empêcheront le soleil.

La base est assez haute, à près de 1000m, et je sais que le Semnoz a eu de grandes difficultés à en émerger, malgré ses 1700m.

Plus à l'est, il y avait grand soleil sur les Alpes.