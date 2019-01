Le vent chasse la grisaille

Appareil Canon

Le vent du nord s'est levé se matin et a chassé les stratus bien gris et persistants de ces derniers jours. On revoit enfin le ciel bleu et les sommets.

Il fait frais sous la bise : 3°C.

La neige en moyenne montagne commence à se faire rare comme ici sur la Dent de Crolles, vivement son retour.



Bonne journée.