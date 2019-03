Un samedi paraissant assez morose et assez médiocre , mais plus conforme à la saison!

Appareil Sourcing_Creation

SmartTab1006

Exposition 26/13677 sec

Ouverture f/2.8

Focale 3.5 mm

ISO 120

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel MediaTek Camera Application

Un peu de pluie passagèrement ce matin,depuis le temps est encombrée,bien peu d'éclaircies arrivent à se faufilees à travers cette nébulosité intégrale retrouvée dont on n'avait perdue l'habitude (apres ces plus de 2 semaines de temps très précocement printanier et vraiment anormalement doux!),et cela avec un mercure à quelques degrés pres (au dessus) de saison avec une température actuelle d'environ 12 petits degrés.Ce samedi peut paraître donc assez morose et assez médiocre même si plus conforme/normale pour un tout début de mois de mars,comme hier (vendredi) déjà d'ailleurs,où ce fut même encore un peu plus "frais" avec une température maximale d'"à peine" 11 degrés (10,8) au meilleur de l'après-midi avec un temps très nuageux à couvert faisant suite a un passage pluvieux dans la nuit ainsi qu'en première partie de matinée.Temperature minimale de ce matin : 7,5 degrés; Température d'hier matin : 8 degrés.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)