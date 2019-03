Mistral et traîne lointaine

Dim. originale 3968*2976px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 29/24618 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1 8.0.0.402(C432)

GPS 43.25°N, 5.38°E

Altitude GPS 0m

Après une longue série de journées ensoleillées, une perturbation très atténuée sur les régions méditerranéennes est passée en début de matinée, sous forme d'un voile de cirrostratus. Sous l'action du Mistral, le ciel d'azur a repris sa place dès le milieu de matinée.

En seconde partie d'après-midi, quelques cumulus décoratifs ont circulé via la vallée du Rhône. Quelques rares averses localisées ont même atteint la Provence interieure, on en perçoit une à droite de la photo, qui s'est dirigée vers le massif de la Sainte-Baume.

Sur le littoral provençal, le ciel est resté clair et le vent modéré à assez fort, pour le plus grand plaisir des nombreux kitesurfeurs.



Photo prise depuis la plage de Bonneveine en direction du Nord.