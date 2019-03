Gypaète ibérique - Crête du Peyrelue

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/5000 sec

Ouverture f/3.6

Focale 24.33 mm

ISO 125

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 6.0 Windows

Quelle belle rencontre à l'occasion de cette splendide ascension du Pic Peyrelue ! Survolés à plusieurs reprises par ce superbe rapace pyrénéen, le casseur d'os, plus grand vautour européen, le paysage sur l'Hispanie s'en trouve magnifié !

25° à Pau et une douceur remarquable dans les hauteurs malgré un vent assez soutenu sur les cimes.

En bas, le lac de Sallent de Gallego. A gauche les pics d'Enfer (3076 m) et le Garmo negro (3046 m), au fond la tendenera.