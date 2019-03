Le printemps au rendez-vous

Appareil Canon

Canon EOS R

Exposition 1/640 sec

Ouverture f/8

Focale 85 mm

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Christian Carmona

Flash No Flash

Si les conditions printanières priment depuis la dernière décade de février, nous voila donc en mars et officiellement au printemps météorologique. Les températures ont perdu quelques degrés mais restent toujours au-dessus de normes de saison, la sensation au soleil est très agréable ! Beaucoup de monde sur le littoral pour profiter de cet avant-goût estival.



Côté convectif c'est donc toujours le désert depuis le 20 novembre... pour certaines régions, ça reste peu, mais ici on y est peu habitués et ça fait encore plus mal à la sortie d'une exceptionnelle année 2018.