Journée agitée et premier orage de l'année

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 1/640 sec

Ouverture f/5.6

Focale 24 mm

ISO 200

Objectif 24-70mm

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe KLEIN-Simon

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7 (Windows)

Journée très agitée ici en Alsace du nord avec la passage d'averses cette après midi et même d'un orage le premier de cette année 2019 ici. Grésil et fortes pluies au passage de celui-ci et également de bonnes rafales de vent. Ici la cellule s'évacuant vers l'Allemagne et se trouvent en plaine du Rhin.



93,3km/h ce matin à ma vp2 de Ringendorf.