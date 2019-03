Appareil Canon

Canon PowerShot SX530 HS

Exposition 1/200 sec

Ouverture f/4

Focale 6.453 mm

ISO 160

Mesure Multi-segment

Photographe Picasa

Flash No Flash

Logiciel Picasa

12°,un peu de vent et de pluie. Pas d'eau dans la mer (marée basse donc, vase encore et toujours). Mois de mars normal, ça change des 22° et du soleil de la deuxième quinzaine de février ! On s'habitue au beau temps !!!

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)