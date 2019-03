Effet de la tempête dans la nuit de dimanche à lundi!

Appareil Apple

iPhone 5s

Exposition 1/221 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 32

Objectif iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 10.1.1

GPS 49.22°N, 2.45°E

Altitude GPS 43m

Voici une des conséquences de la tempête de la nuit de dimanche à lundi (Tempête" Freya") avec ici un arbre brisée ayant chutée en partie sur un câble électrique.En effet dans la nuit de dimanche à lundi,de violentes bourrasques (en vent de sud/sud-ouest) atteignant les 90/95 km/h,se sont manifestées,notamment en fin de nuit!Une épisode fortement venteux (parfois tempêtueux) et assez long en durée avec un vent qui s'est progressivement et graduellement renforcée dès la soirée de dimanche,d'abord d'intensité classique (60/65 km/h) jusqu'en debut de nuit,puis sérieux coup de vent voire tempête en seconde partie de nuit (après minuit) en deux séquences assez distinctes : rafales maximales de 80/85 km/h à parfois plus de 90 km/h entre 00H00 et 02H00 du matin,puis apres 04H30 et jusqu'à environ 06H00 du matin où la,les bourrasques ont pu localement se rapprocher très ponctuellement de la barre des 100 km/h (99 km/h à Creil) dans notre secteur,d'où ces quelques chutes d'arbres par endroits!Ensuite accalmie progressive en matinée mais avec tout de même un ultime et dernier regain de coup de vent (temporaire) en première partie de matinée avec encore des rafales se hissant jusqu'à 80 km/h lors du debut du passage du (petit) front froid pluvio-venteux (jusqu'à 80 km/h au debut puis généralement entre 60 et 70 km/h ensuite) qui lui nous a concerner jusqu'en milieu de matinée.Une nuit de dimanche à lundi donc sérieusement venter et également marquée par une grande douceur quasiment jusqu'en fin de nuit avec un thermomètre compris entre 12 et 13 degrés avant un "rafraîchissement" graduelle en arrivant vers le matin (environ une dizaine de degrés vers 06H00, entre 8,5/9,5 degrés ensuite durant la première partie de matinée puis un abaissement de la temperature à 7 degrés à la fin du front (front froid) après la mi-matinée (10/11 heure).Retour de franche et larges éclaircies dans un régime de "ciel de traîne" à partir de la mi-journée et durant la première partie de l'après-midi inactif (niveau précipitations) dans un premier temps avec une alternance de cumulifications et d'éclaircies,avant le retour d'un ciel plus chargée/menaçant s'accompagnant de quelques averses,le vent,quand à lui avait bien mollît avec simplement un vent modérée a rarement assez fort (40/50 km/h,hormis un peu plus sous une des averses avec quelques rafales "jusqu'à" 55/60 km/h).Temperatures de l'après-midi : maximum d'environ 11 degrés sous les belles éclaircies mais 8/9 degrés en seconde moitié de l'après-midi sous les quelques ondées et la nébulosité. Aujourd'hui (Mardi) : Ce matin un front ondulant nous à concernée durant la majeur partie de la matinée (08H00/08H30 jusqu'à 12H00) avec des pluies bien insistantes et quasiment continues,des pluies qui se sont révélées un peu plus soutenues en fin de matinée.S'en est suivie un ciel gris,très nuageux a couvert jusqu'en fin de journée.Temperature minimale : 4,5 degrés au cours de la nuit;Temperature maximale : 12 degrés en milieu d'après-midi.

