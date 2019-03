Premier cliché de foudre de l'année

Appareil Canon

Canon EOS 70D

Exposition 20 sec

Ouverture f/5

Focale 14 mm

ISO 400

Objectif 10-20mmUUd

Programme Manuel

Mesure Spot

Photographe Damia Bouic

Flash No Flash

Logiciel darktable 2.4.4

Ici, à Bergerac, et pour moi, bien entendu.



Bonsoir donc.



Rien de "photolivable" depuis le début de cette année, pourvue d'un hiver atypique. Ce 6 Mars ouvre franchement la saison des orages à Bergerac, avec une ligne orageuse assez agitée, venteuse et pluvieuse. Une activité électrique modérée, mais qui saura largement me satisfaire, avec cet impact positif frappant les hauts de Creysse, à l'Est de Bergerac. L'impact est court car le plafond nuageux était vraiment bas.



Bonne soirée !