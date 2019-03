Photographe Picasa

Après le passage pluvieux copieux de la nuit qui a laissé 18.5 mm, c'est un ciel de traîne typique de mars qui prend place avec de belles éclaircies, du vent et en cet fin d'après-midi succession de courtes giboulées avec un peu de grêle, et après la dernière le soleil réapparait permettant d'entrevoir ce double-arc-en-ciel dans le cumulonimbus qui s'éloigne vers l'est