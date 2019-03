Giboulée de mars!

Appareil Sourcing_Creation

SmartTab1006

Exposition 30/11107 sec

Ouverture f/2.8

Focale 3.5 mm

ISO 120

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel MediaTek Camera Application

Un ciel de traîne (modestement/modérément actif) provoque quelques giboulées dispersées en cette fin d'après-midi après une première partie d'après-midi plus clémente (un peu partagée,mais peu nuageuse donc),en dépit d'un vent sensible,parfois turbulent (55/65 km/h,tres ponctuellement pres de 70 km/h!) et pas si chaud que ça malgrés des temperatures de saison pour un début mars avec une temperature maximale d'environ 12 degrés cette après-midi.Un beau front pluvieux ayant débutée très tardivement (après la toute fin de soirée) et s'étant poursuivie jusqu'en fin de nuit à déposée un bon arrosage correcte (totale cumuls : entre 11/12 mm et 15 mm),avec notamment un passage pluvieux assez drue (pluie plutôt abondante) en milieu de nuit.Temperature minimale : 7 degres.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)