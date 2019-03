Encore pas pour cette fois !

Dim. originale 3968*2976px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 1/100 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 64

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1 8.0.0.402(C432)

GPS 43.26°N, 5.38°E

Altitude GPS 37m

Le puissant vent d'ESE d'hier aura donné l'impression d'une perturbation en approche et d'un fugace espoir de pluie sur la Provence. Seul le nord de la région a été concerné par une ligne pluvio-orageuse la nuit dernière, laissant au sec la partie sud et littorale. Cela fait donc plus d'un mois qu'il n'y a pas plu, et au vu des prévisions, les précipitations devraient continuer à nous ignorer la majeure partie du mois.



Dès ce matin, à la faveur d'un vent d'ONO modéré donnant une petite houle, le ciel azur s'est imposé, dans une excellente visibilité. Le coucher de soleil a été quelque peu anticipé par quelques altostratus circulant sur le Languedoc.



Photo prise depuis la plage de l'Huveaune.