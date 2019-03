Aube dorée sur les Calanques

Dim. originale 3968*2976px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 28/4415 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1 8.0.0.402(C432)

GPS 43.28°N, 5.38°E

Altitude GPS 89m

Un flux d'altitude persistant de NO sculpte un banc de cirrus et quelques altocumulus lenticulaires qui transitent vers la Côte d'Azur, se parant d'or au dessus du massif des Calanques.



Cette journée s'annonce, comme la veille, très ensoleillée et bien douce sous un léger mistral. Des conditions idéales pour s'offrir une journée randonnée entre passionnés dans le Parc National des Calanques.