Accalmie temporaire

Appareil Apple

iPhone 6

Exposition 1/3049 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 32

Objectif iPhone 6 back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Spot

Flash No Flash

Logiciel 12.1.2

GPS 50.5°N, 2.49°E

Altitude GPS 78m

Une dépression venant du large d'Irlande s'est creusé depuis quelques heures amenant avec elle des vents très fort. Comme prévu la tempete a touché les hauts de France en fin de nuit, avec de bonnes rafales de vent dépassant les 100 km/H au plus fort en milieu de journée. En fin de journée les rafales sont nettement diminué, et souffle à environ 60 km/h. Le vent quand à lui est de secteur Ouest, les températures sont comprises entre 5 et 8°C .

