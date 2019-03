Appareil EASTMAN KODAK COMPANY

4e Avenue. Aéroport de Québec, 15h : neige et poudrerie élevée, -6C, vent ENE 36 km/h, vis. 0,6 km/h.



C’est bien reparti, depuis ce midi, après plusieurs jours d’accalmie. Par contre, je me méfie toujours de ce genre de dépressions "du Colorado à deux têtes", souvent désorganisées, qui ont caractérisé le présent hiver. Reste à savoir maintenant si on atteindra les 25 cm, demain matin…