En cette période de cahiers de doléances où les gilets jaunes remplacent les sans-culotte, le nom républicain du mois de mars (Ventose, correspondant à la période du 21 février au 21 mars) s'applique parfaitement. Nouveau coup de vent, le second en moins d'une semaine, pratiquement de même intensité. Calme mais pluie en matinée, puis éclaircies apparaissant après 11h et coup de vent brutal à partir de 13 heures, rafales atteignant 100 km/h.

Par la suite le vent est irrégulier mais souvent violent, entrecoupé d'accalmies, rafales tendancieusement moins fortes en avançant dans l'après-midi et la soirée. Belles éclaircies entrecoupées de nuages noirs peu étendis mais pouvant lâcher quelques grains.

La douceur culmine, 12/13°C sous la pluie matinale, près de 17°C en maximale, le ressenti est même tiède lors des éclaircies parfois belles de l'après-midi si en parallèle le vent est calmé (le cas au moment de la prise de vue, après une forte rafale).

Photo prise à Strasbourg Neuhof (entre le collège Stockfeld et la rue de la Ganzau). Vu les coups de vent j'évite de m'enfoncer dans la forêt.