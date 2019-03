Photographe Picasa

Après un dimanche bien tempétueux mais avec un ciel souvent peu nuageux, en cours de nuit la traîne est devenue plus active et ce matin on peut voir ce cumulonimbus situé vers Paris révélant une basse tropopause dans une ambiance bien rafraîchie avec 5°C, les giboulées de mars sont bien là cette année !