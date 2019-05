Spectacle du soir

Appareil WIKO

WIM Lite

Exposition 1/115 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.73 mm

ISO 100

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel p6901-user 7.1.1 NMF26F eng.android.1498890515 release-keys

GPS 43.56°N, 1.42°E

Altitude GPS 0m

La ligne orageuse est maintenant passée et se transforme peu à peu en amas multicellulaire en progressant vers l'est.

Circulant dans les rues de la banlieue toulousaine, j'enrage de n'avoir pas l'appareil photo sur moi devant un tel ciel. Les coteaux de pech David sont éclairés les rayons rasants et offre un contraste saisissant avec le sombre Cb qui se trouve derrière. Un magnifique arc-en-ciel particulièrement intense orne la colline, et je trouve à l'arrache ce point de vue pour prendre une photo avec le portable.