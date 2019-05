Appareil SONY

SLT-A77V

Exposition 1/60 sec

Ouverture f/4.0

Focale 17 mm

ISO 160

Objectif ----

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel SLT-A77V v1.07

Orage très spectaculaire en région toulousaine ce soir. La ligne orageuse s'était formée en fin d'après-midi sur l'ouest de la Gascogne, et tout s'est accéléré en arrivant en région toulousaine. Plusieurs orages se forment simultanément et un magnifique ballet se met en place.



Ici, on retrouve des bases abaissées et particulièrement tourmentées. A Tournefeuille, 3,4 mm dans le pluvio avec intensité max à 50 mm/h. Grosses gouttes mais pas de grêle malgré la couleur du ciel et vent modéré.