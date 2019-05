The Game Is On !

The Game Is On ! 2019-05-10T20:25:00+02:00

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D750

Exposition 1/4 sec

Ouverture f/7.1

Focale 50 mm

ISO 50

Objectif 50.0 mm f/1.8

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Maxime Daviron

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CC (Windows)

Deuxième sortie de la saison, et premières foudres capturées. Parti tard de Toulouse, j'ai d'abord filé vers l'ouest de la Haute-Garonne pour intercepter une ligne déjà bien active, avant de tenter de la devancer en retournant plein est, alors que la foudre se faisait de plus en plus fréquente à l'avant du front de rafale. Vers 20h30, après un "combat" acharné contre les routes sinueuses et les forêts du département, je décide de m'arrêter sur une colline bien placée, alors que le front me rattrape rapidement. Le temps d'installer le trépied sur le siège passager (et de faire rentrer 20 litres de pluie), l'activité électrique atteint son paroxysme. Enfin, la foudre frappe face à moi dans une lumière dorée... Elle tombera peu après à une cinquantaine de mètres de la voiture, de quoi enfin réveiller des sensations jusque-là endormies ! Le ciel qui suivit la cellule fut dantesque : mammas flamboyants, rayons crépusculaires, arc-en-ciel, couleurs improbables et lumière rasante... Une belle manière de commencer la saison !