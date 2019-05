Printemps laborieux

Dim. originale 5959*3977px

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D800

Exposition 15 sec

Ouverture f/6.3

Focale 85 mm

ISO 320

Objectif 85.0 mm f/1.8

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS6 (Macintosh)

Après un mois d'avril déjà poussif, ponctué de rares dégradations plus automnales que printanières, ce mois de mai prend exactement le même chemin. Entre violents épisodes de mistral et dégradations automnales, la chaleur instable n'a pas encore trouvé sa place en cette année 2019 alors que le mois de mai est déjà bien entamé. Un mois qui, normalement, doit se révéler prolifique en phénomènes orageux.

Néanmoins, entre la journée totalement automnale du 8 mai et le nouvel épisode de mistral à venir dès ce week-end, une fenêtre plus agréable s’entrouvre pour cette journée. A l'avant d'un front froid secondaire issue d'une profonde dépression évoluant plus au nord sur le pays, de l'air plus doux et modérément instable s'engouffre sur l'Occitanie, autorisant une dégradation orageuse plutôt modérée - la première de la saison chaude.

En fin d'après-midi une ligne orageuse composée de puissantes cellules isolées se forme dans une premier temps sur le sud-ouest de la région avant de dégénérer en un système multicellulaire actif en début de soirée lors de sa progression vers le littoral Audois. Plus au nord de l'amas, quelques noyaux parfois intenses se forment entre le Tarn et l'Aveyron. Ils évoluent vers l'est en cours de soirée en adoptant une activité cyclique. La majeure partie des cellules s'effondrent avant de franchir l'Hérault. Cependant, l'une d'entre elle - la plus au nord - parvient à garder une bonne activité et glisse entre l'ouest du Gard et le nord de l'Hérault.

Bien que placé à distance de la cellule, de nombreux impacts de foudre parfois bien lumineux illuminent l'horizon, révélant la silhouette de la mythique montagne Montpelliéraine. L'activité électrique se maintiendra pendant plus d'une heure après cette photographie avant de s'estomper en approchant du littoral.

Douceur relative au moment de la photo avec un peu plus de 15 °C et un vent faible ; un ressenti bien plus agréable que lors des dernières sorties sur ce secteur.

L'ennuie météorologique peut reprendre sa place pour une durée indéterminée...