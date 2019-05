Le plaisir de la masse d'air chaud

Appareil Canon

Canon EOS R

Exposition 1/2 sec

Ouverture f/8

Focale 50 mm

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Christian Carmona

Flash No Flash

Premier déplacement loin des contrées héraultaises de l'année et premier plaisir à traquer des orages de masse d'air chaud. Se retrouver dans un ciel sans crasse nuageuse parasite, avec une sensation de chaud à l'avant des orages (toute proportion gardée, on est encore loin d'un ressenti complètement estival) et avec un superbe spectacle tourmenté dans la direction du déclin solaire qui offre des teintes dorées et des reliefs aux nuages... c'est enfin peut-être la promesse d'un printemps qui se réveille.