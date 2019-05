Un tournage vidéo qui se transforme en mesure météo - Part 2

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D3400

Exposition 1/500 sec

Ouverture f/7.1

Focale 18 mm

ISO 200

Objectif 18.0-55.0 mm f/3.5-5.6

Programme Priorité vitesse

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 7.3.1 (Windows)

Voilà donc la fin de l'histoire de ce fameux tournage qui va se transformer en mesure météo.



En gros 45 min après le début du tournage le vent donne des 15G35KT (Je me doutais que le vent allait forcir, mais pas aussi vite, bref), les drones sont donc cloués au sol et le tournage est annulé pour aujourd'hui.



Curieux de savoir la vraie vitesse en altitude avec le moins de perturbations, je décide de monter au sommet le plus haut du secteur (Le Mont Mézenc).



Et là ! On se crois en pleine tempête, Très difficile de se tenir debout, agrippé aux pierres, j'arrive malgré tous à mesurer une vitesse maximale de 47.2 KT (87.3 km/h) avec un ressentie "très agréable".



On va dire que ce n'est pas une tempête, mais en Auvergne, c'est rare d'avoir des vents aussi violents non prévus.



Voila Voila, à plus tard pour de prochaine aventure sur IC ;)