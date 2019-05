En bleu et blanc sous un puissant mistral dominical

Dim. originale 2976*3968px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 21/47836 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1 8.0.0.402(C432)

GPS 43.23°N, 5.35°E

Altitude GPS 58m

Ce dimanche encore, le Mistral est violent sur la basse vallée du Rhône, et la houle qui en résulte est puissante sur le littoral au sud de la rade de Marseille. Je me trouve pourtant à une dizaine de mètres de hauteur, mais par endroits, les vagues qui se fracassent contre le littoral rocheux envoient leurs paquets d'écume bien plus haut encore !





Photo prise depuis la calanque de Saména en direction du SO. On aperçoit l'îlot de Tiboulen de Maïre qui n'est pas masqué par l'écume.