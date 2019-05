Temps provençal

Dim. originale 3968*2976px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 22/21093 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1 8.0.0.402(C432)

GPS 43.23°N, 5.35°E

Altitude GPS 106m

Le Mistral demeure vigoureux sur la Provence depuis la nuit dernière, mais assure une luminosité et une visibilité maximales, dans un air bien radouci par rapport à la tempête de dimanche dernier. Ainsi depuis le quartier de la Madrague de Montredon, on distingue parfaitement tous les reliefs de l'agglomération marseillaise, ainsi que la Corniche au centre de la photo.



À droite, les fleurs d'Astérolide Maritime profitent du soleil, mais aussi des embruns salés qui remontent sous l'effet du vent. Ce sont des plantes endémiques du littoral rocheux, exposé aux embruns et à un fort ensoleillement.



Photo prise depuis le Mont Rose en direction du Nord.