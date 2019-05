Les calanques sous un puissant Mistral

Dim. originale 3968*2976px

GPS 43.23°N, 5.35°E

Altitude GPS 72m

Le Mistral et la houle sont de nouveau puissants ce dimanche, mais assurent un spectacle enchanteur. Le blanc de l'écume le long du littoral contraste avec le bleu du ciel et de la Méditerranée, ainsi qu'avec le jaune des fleurs d'Astérolides Maritimes, plantes heliophiles, xérophiles et halophiles, l'une des nombreuses richesses végétales du Parc National des Calanques.



Photo prise depuis la calanque de Saména en direction du SO. À gauche, l'île de Maïre et l'îlot de Tiboulen de Maïre gardent l'entrée sud de la rade marseillaise.