Appareil Apple

iPhone 5s

Exposition 1/3165 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 32

Objectif iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 10.1.1

GPS 49.2°N, 2.47°E

Altitude GPS 39m

Après le bel épisode pluvieux jusqu'à hier matin qui aura apporter un assez copieux arrosage (près de 20 mm),cependant bien moindre et bien moins intense que sur une grande moitié sud du bassin parisien (épisode pluvieux remarquable,voire carrément exceptionnel par endroits,là-bas!),et après de l'instabilité en debut d'après-midi (une ondée ici,mais plus marquée et orageuse plus à l'est d'ici),le temps s'est ensuite significativement stabilisée au fil des heures avec "aplatissements"( étalements) généralisées des nuages/ cumulifications résiduelles et simultanément des éclaircies de plus en plus vastes et se généralisant graduellement à l'ensemble de l'espace "aérien".Ce matin,a la faveur du rapide regonflement de ces hautes pressions,le temps est stable et agréablement ensoleillée sur un fond de ciel bien bleu et les quelques cumulus diurnes qui y naissent se retrouvent bloquées dans leurs ascension et sont donc d'autant plus inoffensifs.Le thermomètre n'est toujours pas en grande forme avec environ 13 degrés au moment de la photographie après une temperature minimale (bien fraîche) de 2,5 degrés tôt ce matin.Hier après-midi : Temperature maximale de 17 degrés.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)