Coincée entre l'anticyclone britannique et la dépression italienne la région sud est dans le courant d'air !

le gradient est fort et donne un vent régulier de 80 km/h ,de longues rafales à + de 100 et une belle pointe à 127 km/h pendant mon passage sur ce petit sommet de Champsaur . Avec une th ressentie négative je ne resterai pas plus d'1/4 h