Ca chauffe !

Enfin, c'est une vue de l'esprit... En effet, la température était plutôt remarquablement fraîche à proximité des berges de la Rivière Majeure (productrice de vapeurs, même discrètes, comme "toujours") et le givre était omniprésent quoique limité à la présence de toutes petites paillettes difficilement représentables. Rien qui valût le cliché à mes yeux, en tout cas. Il faudra peut-être réserver cela pour le mois de juin, au cours duquel le phénomène devient habituellement plus rare par ici.



Bref, voici un petit résumé des températures matutinales en Thiérache, variant assez nettement en fonction de l'exposition et de la situation topographique :

* environ 4°-5° de Tn à la station MF de SHSH (185 m, juste à côté d'Avesnes), 4.7° de mini horaire à 6h, pour être précis

* aux alentours de 5° dans le centre d'Avesnes (175 m)

* 0.9° à Hestrud (208 m, "sur" la frontière belgo-française), qui confirme son aptitude à parfois approcher les Tn de Charleville-Mézières (0.9° de mini horaire à 6h)

* 3.8° à Sivry (256 m, Hainaut (Be), juste de l'autre côté de la frontière), nouvelle StatIC permettant de "compléter" le paysage thiérachien



Pour faire simple, la température était très vraisemblablement proche de 0° au fond de la vallée de l'Helpe Majeure, mais la "preuve" n'en existe pas...



Bonne journée à toutes et à tous !