Bonjour,



Vue depuis Ajaccio, sur le monte d'Oro et le col de Vizzavona 1163 mètres (en bas à droite).

La neige prévue a bien été au rdv, des records de froid datant d'une dizaine de jours sont tombés aujourd'hui, un mois de mai bien frais et perturbé sur l'île.

La prochaine dégradation est attendue pour le week-end.

Pour Vizzavona on relève 30 à 35 cm de neige.