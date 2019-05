Appareil Panasonic

DMC-TZ60

Exposition 1/1600 sec

Ouverture f/4.5

Focale 4.3 mm

ISO 100

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

Le temps change, le ciel est de plus en plus nuageux, le vent de NE moins fort que les jours précédents du coup l'atmosphère est un peu plus douce( T 16.5°).