Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Le temps est encore calme et ensoleillé ce matin et un très légère brise vient troubler l'eau du lac. Les cirrus sont plus nombreux qu'hier, annonciateurs de la dégradation de la nuit suivante.

7.8 °C pour la mini du jour, soit quasiment identique à celle de la veille.