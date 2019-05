Appareil Apple

iPhone 5s

Exposition 1/5882 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 32

Objectif iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 10.1.1

GPS 49.26°N, 2.47°E

Altitude GPS 29m

Petite pluie assez discrète,juste de quoi humecter les sols en première partie de matinée,puis des trouées sont apparues pour le restant du temps de la matinée avec même d'assez belles éclaircies en fin de matinée mais ces dernieres n'ont durée guère plus de quelques dizaines de minutes puisque le ciel s'est à nouveau remplit et encombrée d'une nébulosité d'un aspect parfois plus (+) ou moins instable et assez chaotique mais sans manifestations pluvieuses en dessous avec simplement et tout au plus quelques brèves gouttes ponctuelles.Temperature d'environ 17,5/18 degrés au moment de la photographie (mais la temperature à opérée une certaine petite baisse entre ce midi et la première partie d'après-midi avec entre 15 et 16 degrés en moyenne à ce moment-là après une temperature de 17 degrés en fin de matinée sous les rayons (temporaires) de l'astre solaire .Temperature minimale : 9 degrés cette nuit.Bref c'est pas vraiment brillant pour débuter notre week-end!

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)