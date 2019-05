Menaçant et orageux,mais ça n'éclate et n'eclabousse pas ici!

Le ciel est complètement encrassée,tres souvent couvert d'une tartine de nuage de moyenne et basse altitude mais on distingue (et distinguait cette après-midi) clairement au travers ,une évolutions instable (nous sommes dans une sorte de marais barométrique, à peine doux au niveau du sol mais plutot assez froid à haute altitude,ce qui demeure donc suffisant pour des déclenchement orageux désorganisées/anarchiques dit de "marais barométrique") avec une cumulification anarchique donnant un rendu menaçant et assez sombre (orageux),mais ça n'a jamais évoluer jusqu'à l'orage ici où l'on est rester au régime sec (alors que une ligne pluvio-orageuse assez stationnaire et par endroits intense stagne plus au sud sur une portion ouest/est de la région parisienne).Temperature maximale : 18 degrés cette après-midi;Temperature minimale : 10,5 degrés ce matin.Temperature peu élevée et fraîche de simplement 15 degrés au moment de la photographie.

