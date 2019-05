plus de soleil vers la côte

plus de soleil vers la côte Narbonne-Plage 2019-05-19T15:52:00+02:00

Les nuages sont très nombreux ce dimanche ; il n'y a guère que la côte languedocienne qui bénéficie d'un peu plus de soleil de température un tantinet plus clémentes.

A 16 h on relève 19.1 °C à Leucate avec des rafales proches de 60 km/h.