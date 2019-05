Rayons et trouées bleues bienvenue!

Appareil Apple

iPhone 5s

Exposition 1/2564 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 32

Objectif iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 10.1.1

GPS 49.23°N, 2.44°E

Altitude GPS 34m

Apres de fines pluies disparates et très intermittentes cette nuit et un faible passage pluvieux mais plus insistant au tout début du matin,la "crasse" humide se dissipe/se morcelle partiellement ce midi,ce qui autorise de belles trouées de ciel bleu et rayons de soleil sympathique qui apportent de la lumière bienvenue après la journée d'hier bien triste et grisonnante (mais aspect orageux menaçant,sans conséquences ici.Temperature de 16/17 degrés au moment de la photographie.Temperature minimale : 10 degrés à l'aube.Temperature maximale finale de 19 degrés (cette après-midi).

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)