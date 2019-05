Appareil samsung

SM-J330FN

Exposition 1/4049 sec

Ouverture f/1.9

Focale 3.6 mm

ISO 40

Programme Automatique

Mesure Spot

Flash No Flash

Logiciel J330FNXXS3BSD4

Une journée qui a débuté dans la grisaille et les nuages bas. Le ciel est demeuré couvert jusque vers 16h et quelques éclaircies ont fini par apparaître avec cependant un vent de N-NO sensible.

Ce soir c'est encore les nuages qui dominent, il fait 18°.